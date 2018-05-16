Мосприрода приглашает жителей Теплого Стана на экологический квест

18 мая в 14:00 в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (входная группа по адресу: ул. Академика Бакулева, д. 2) состоится экологический квест «Найди исток реки Очаковки».

Участники квеста ближе познакомятся с ландшафтным заказником «Теплый Стан», погрузятся в историю местности, узнают легенды некоторых объектов ООПТ. Посетители мероприятия проверят свои знания по экологии и географии, навыки ориентирования на местности с помощью карты и компаса, умения достигать результата при работе в команде.

Требуется предварительная запись по телефону: 8 (495) 336-35-38 (отдел экологического просвещения).

Мероприятие 14 +.