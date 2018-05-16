Ещё
Тюменскую птицефабрику оштрафовали за загрязнение более 47 га земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменскую птицефабрику оштрафовали за загрязнение более 47 га земли 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому (ЯНАО) и Ханты-Мансийскому автономным округам (ХМАО) обнаружили незаконный слив отходов производства птицефабрики «Боровская» в Тюменской области во время неплановой проверки, сообщила в среду ТАСС помощник руководителя пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Лариса Севрюгина.
"На 47,7 га земли загрязнение, «Боровская» птицефабрика все отходы выливает на землю — это является нарушением. За нарушение они понесут административное наказание", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, загрязнение обнаружили на сельскохозяйственных угодьях площадью 2,6 тыс. га. Руководству птицефабрики предстоит выплатить штраф в 100 тыс. рублей и расчистить земли от загрязнения.
ТАСС: последние новости
Эксперты: модернизация ливневок и очистка притоков улучшат экологию сибирских рек Депутаты Петербурга предложили ввести норматив для определения качества воздуха по запаху Первую очередь современного полигона ТКО в Калмыкии введут в 2018 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост282
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии35
Украина оценила убытки от Крымского моста146
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир63
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье227
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение