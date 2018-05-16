Тюменскую птицефабрику оштрафовали за загрязнение более 47 га земли

ТЮМЕНЬ , 16 мая. / ТАСС /. Инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области , Ямало-Ненецкому ( ЯНАО ) и Ханты-Мансийскому автономным округам ( ХМАО ) обнаружили незаконный слив отходов производства птицефабрики «Боровская» в Тюменской области во время неплановой проверки, сообщила в среду ТАСС помощник руководителя пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Лариса Севрюгина.

"На 47,7 га земли загрязнение, «Боровская» птицефабрика все отходы выливает на землю — это является нарушением. За нарушение они понесут административное наказание", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, загрязнение обнаружили на сельскохозяйственных угодьях площадью 2,6 тыс. га. Руководству птицефабрики предстоит выплатить штраф в 100 тыс. рублей и расчистить земли от загрязнения.