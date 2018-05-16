Акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске

В этот четверг, 17 мая, «Экомобиль» соберет лампы и градусники у жителей карельской столицы.

В столице Карелии продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. «Экомобиль» принимает не более 5 штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска

Как сдавать:

— собрать до 5 предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.);

— упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/ пакет/ ткань);

— выбрать удобную для себя точку в графике движения «Экомобиля»;

— принести лампы в «Экомобиль».

В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с fдминистрацией города занимается ООО «Экологическое предприятие „Меркурий“. Автомобиль „Газель“, снабженный надписью о сборе ртутьсодержащих отходов, выезжает в районы города.

Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы — утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.