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Акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске
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Акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В этот четверг, 17 мая, «Экомобиль» соберет лампы и градусники у жителей карельской столицы.
В столице Карелии продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. «Экомобиль» принимает не более 5 штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.
Как сдавать:
— собрать до 5 предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.);
— упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/ пакет/ ткань);
— выбрать удобную для себя точку в графике движения «Экомобиля»;
— принести лампы в «Экомобиль».
В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с fдминистрацией города занимается ООО «Экологическое предприятие „Меркурий“. Автомобиль „Газель“, снабженный надписью о сборе ртутьсодержащих отходов, выезжает в районы города.
Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы — утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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