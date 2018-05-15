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В Петербурге предложили поднять штрафы за несанкционированные свалки
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В Петербурге предложили поднять штрафы за несанкционированные свалки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в 247 статью Уголовного кодекса РФ.
Надежда Тихонова, председатель профильной комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга и член постоянной комиссии по экологии и природопользованию, отмечает:
— Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Между тем, по результатам позапрошлого года сбор твердых коммунальных отходов в Петербурге составил 1680400 тонн. Из этого количества переработано лишь 287 тысяч тонн, что составляет всего 17 процентов.
По официальным данным, оставшиеся 83 процента мусора размещены на полигонах. Однако в конце года комитет по благоустройству зафиксировал в Петербурге 763 несанкционированных свалки.
Бороться с ними, признают эксперты, сложно. Еще сложнее отловить нарушителей-перевозчиков и производителей отходов, которые были вывезены на эти свалки. Но даже если это и удается, наказание нарушителей не слишком пугает.
— По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, за 2016-2017 годы было возбуждено 15 уголовных дел по статье 247 УК РФ, — отмечает Надежда Тихонова. — Однако судебная практика такова, что максимально установленное наказание по решению суда чаще всего ограничивается нижней границей санкции. И если в законе предусматривается штраф от 100 до 300 тысяч рублей, то суды чаще всего вменяют нарушителям штраф в сто тысяч. В таких условиях недобросовестным предпринимателям легче заплатить штраф, чем соблюдать природоохранное законодательство. Вместе с тем ущерб экологии, который причиняется данной деятельностью, оценивается в миллиарды рублей, а устранение последствий перекладывается на бюджеты регионов.
Сегодня недобросовестным предпринимателям легче заплатить штраф, чем соблюдать природоохранное законодательство
Кроме того, отмечают эксперты, Верховный суд не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся организацией несанкционированных свалок, на которых не удается обнаружить отходы 1-3 классам опасности. Но ведь и бытовые ТБО, и строительный мусор существенно загрязняют окрестности города.
Расширение уголовных санкций на вывоз неопасных отходов в несанкционированные места позволит, по мнению парламентариев, значительно улучшить экологическую обстановку в Петербурге.
Стоит отметить, что позицию депутатов уже поддержал департамент Росприроднадзора в СЗФО. Замначальника департамента Оксана Авдиенко сообщила, что ведомство поддерживает эту законодательную инициативу в полном объеме.
Однако среди экспертов-экологов нет единого мнения по этому вопросу. Екатерина Озерова, заместитель председателя ассоциации рециклинга «СПАР», полагает, что ужесточение санкций сыграет свою благотворную роль: во всяком случае перевозчик отходов задумается, что выгоднее — правильно оформить всю документацию на вывоз мусора и пользоваться санкционированными полигонами или рисковать миллионами из своего кармана.
А эколог-аудитор Екатерина Пахомова уверена, что увеличение суммы штрафов сработает лишь в том случае, если для лицензированных перевозчиков будут созданы комфортные условия. Иначе искоренить «левых» частников, которые берутся вывезти мусор за наличку куда попало, не получится.
— Если перевозчика не поймали на месте, штрафуют собственника земли, где образована несанкционированная свалка, — говорит она. — Если сумма штрафов возрастет в разы — начнутся сложности с поиском владельцев земли, те будут скрываться… Должный результат наступит в том случае, если заработает комплексная система мер: доступность сортировочных станций, прозрачная, понятная и финансово доступная система получения лицензий.
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