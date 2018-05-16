Жители Полетаево добились запрета на складирование мусора

Суд в Челябинской области встал на сторону жителей Полетаево и запретил вывозить отходы из Челябинска в посёлок, об этом инициативная группа сообщила на своей странице в соцсети.

«Мы стараемся донести о необходимости закрытия Челябинской городской свалки и решения проблемы в целом регионе! Ямы (Полигон ТБО) для отходов — это самое простое и временное решение. Сейчас самое время направить энергию администрации в направление строительства безопасной переработки в отдалённом месте от населённого пункта», — цитируют участники инициативной группы слова общественницы Юлии Кудашовой.

Активисты сообщили, что в дальнейшем планируют добиться судебного запрета на расширение Полетаевского полигона.

Напомним, челябинскую городскую свалку планируют закрыть к 1 июля текущего года. Летом к исполнению своих обязанностей в челябинском кластере также должен приступить региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.