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Жители Полетаево добились запрета на складирование мусора
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Жители Полетаево добились запрета на складирование мусора 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд в Челябинской области встал на сторону жителей Полетаево и запретил вывозить отходы из Челябинска в посёлок, об этом инициативная группа сообщила на своей странице в соцсети.
«Мы стараемся донести о необходимости закрытия Челябинской городской свалки и решения проблемы в целом регионе! Ямы (Полигон ТБО) для отходов — это самое простое и временное решение. Сейчас самое время направить энергию администрации в направление строительства безопасной переработки в отдалённом месте от населённого пункта», — цитируют участники инициативной группы слова общественницы Юлии Кудашовой.
Активисты сообщили, что в дальнейшем планируют добиться судебного запрета на расширение Полетаевского полигона.
Напомним, челябинскую городскую свалку планируют закрыть к 1 июля текущего года. Летом к исполнению своих обязанностей в челябинском кластере также должен приступить региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
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