Челябинский областной суд отменил территориальную схему по размещению отходов в Полетаево

Жители Полетаево через суд добились отмены территориальной схемы обращения с отходами, утверждённой Министерством экологии региона. Она предполагает вывоз мусора из Челябинска и Сосновского района на временный полигон в посёлке.

Иск общественников рассматривался сегодня, 15 мая, в Челябинском областном суде.

— Территориальная схема обращения с отходами является нормативно-правовым актом. Им руководствуется регоператор. Но этот документ был принят ещё до подписания постановления правительства, что является грубым нарушением, — комментирует общественница Юлия Кудашова. — То есть Министерство экологии поторопилось. Мы требовали признания этой схемы недействительной, в том числе норм накопления мусора.

Жители Полетаево выяснили, что ежегодно на полигон планируется вывозить не 22 тысячи тонн мусора, а 450 тысяч тонн, что создаст угрозу для окружающей среды.

— На заседании были представители Росприроднадзора. Они вынесли предписание полигону ТБО, предоставившему для экологических изысканий недостоверные данные. Экологическая экспертиза дала отрицательное заключение по вопросу размещения полигона ТБО для челябинского кластера в Полетаево, — объясняет Юлия Кудашова.

По её словам, представители полигона всячески пытались затянуть процесс и в очередной раз выступили с ходатайством о переносе заседания, но оно было отклонено.

Больше всего жителей Полетаево удивили документы, которые они впервые смогли увидеть в ходе судебного разбирательства.

— Министерство экологии уверяет, что полигон в Полетаево будет временным. Но в документации говорится о том, что его высота составит 20 метров, а срок работы — до 2032 года. О каком временном хранении может идти речь? Более того, до 2025 года нет никакой динамики по сокращению отходов на этом полигоне, то есть предполагается только складирование без последующей переработки мусора, — возмущается Юлия Кудашова.

Новая территориальная схема обращения с отходами уже опубликована на сайте Министерства экологии Челябинской области . Но ей ещё предстоит пройти общественные слушания. Эта работа может занять около месяца.

По решению Челябинского областного суда с Министерства экологии региона в пользу истцов будет взыскано 300 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Конкурс по выбору регоператора в челябинском мусорном кластере выиграло ООО «Центр коммунального сервиса», региональное Минэкологии объявило в начале марта. Эта же компания стала первым регоператором Челябинской области в прошлом году и возглавила магнитогорский кластер, в начале этого года стала регоператором в карабашском кластере. Областные власти заявили, что полигон в Полетаево станет временной площадкой для хранения ТБО. Затем мусор будет вывозиться в Чишму.

В марте жители посёлка провели серию одиночных пикетов против складирования мусора в Полетаево.