Ханты-Мансийск готовится встречать «Лесной форум»

27-28 мая в окружном центре пройдёт Национальный лесной форум, который проводится в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

К участию в этом мероприятии приглашаются не только эксперты федерального уровня, но и те, чья деятельность как-то пересекается с лесной промышленностью: предприниматели занимающиеся лесозаготовкой, недропользователи, экологи, представители власти.

Собравшиеся будут обсуждать важные вопросы, проблемы и задачи относительно лесного комплекса страны.

На открытии форума будет присутствовать губернатор Наталья Комарова . По мнению главы региона, Югра готова к совместной работе по защите лесов: «Югорчане также готовы к диалогу: обмену лучшим опытом и практиками, совместной работе по защите природы».

Зарегистрироваться и попасть форум можно на официальном сайте леснойфорум.рф.

Напомним, что международная акция «Спасти и сохранить» в округе пройдёт в 16-й раз. В рамках этой акции на территории региона проводятся различные мероприятия, направленные на экологические проблемы, поддержание чистоты в лесу и городе, организуются различные конкурсы, выставки.