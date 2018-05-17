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Ханты-Мансийск готовится встречать «Лесной форум»
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Ханты-Мансийск готовится встречать «Лесной форум» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
27-28 мая в окружном центре пройдёт Национальный лесной форум, который проводится в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
К участию в этом мероприятии приглашаются не только эксперты федерального уровня, но и те, чья деятельность как-то пересекается с лесной промышленностью: предприниматели занимающиеся лесозаготовкой, недропользователи, экологи, представители власти.
Собравшиеся будут обсуждать важные вопросы, проблемы и задачи относительно лесного комплекса страны.
Ханты-Мансийск для проведения форума выбрали не случайно. В Югре сосредоточены большие природные ресурсы «зеленого золота». Помимо окружного центра форум состоится ещё в четырех крупнейших городах России (в Москве, Петрозаводске, Барнауле и Хабаровске).
На открытии форума будет присутствовать губернатор Наталья Комарова. По мнению главы региона, Югра готова к совместной работе по защите лесов: «Югорчане также готовы к диалогу: обмену лучшим опытом и практиками, совместной работе по защите природы».
Зарегистрироваться и попасть форум можно на официальном сайте леснойфорум.рф.
Напомним, что международная акция «Спасти и сохранить» в округе пройдёт в 16-й раз. В рамках этой акции на территории региона проводятся различные мероприятия, направленные на экологические проблемы, поддержание чистоты в лесу и городе, организуются различные конкурсы, выставки.
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