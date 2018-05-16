Главгосэкспертиза одобрила проект строительства мусоросжигательного завода под Воскресенском

Альтернативная генерирующая компания — 1 (АГК-1, входит в группу «РТ-Инвест») получила положительное заключение от Главгосэкспертизы России по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых отходов коммунальных отходов мощностью не менее 700 тыс. тонн ТКО в год» на территории Воскресенского района Московской области , говорится в сообщении компании.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, положительное заключение Главгосэкспертизы является ключевой вехой в ходе реализации проекта. Реализация проекта идет в соответствии с ранее намеченным графиком, следующим этапом станет закладка первого камня завода летом 2018 года.

Строительство завода по термическому обезвреживанию отходов в энергию на территории Воскресенского района реализуется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», которая предусматривает снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов.