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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства мусоросжигательного завода под Воскресенском
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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства мусоросжигательного завода под Воскресенском 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Альтернативная генерирующая компания — 1 (АГК-1, входит в группу «РТ-Инвест») получила положительное заключение от Главгосэкспертизы России по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых отходов коммунальных отходов мощностью не менее 700 тыс. тонн ТКО в год» на территории Воскресенского района Московской области, говорится в сообщении компании.
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, положительное заключение Главгосэкспертизы является ключевой вехой в ходе реализации проекта. Реализация проекта идет в соответствии с ранее намеченным графиком, следующим этапом станет закладка первого камня завода летом 2018 года.
Строительство завода по термическому обезвреживанию отходов в энергию на территории Воскресенского района реализуется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», которая предусматривает снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов.
В соответствии с ранее намеченным планом-графиком, первые заводы появятся в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, они заработают к 2021 году, предприятия в Ногинском и Солнечногорском районах заработают к 2022 году. Суммарно предприятия смогут утилизировать около 2,8 млн тонн отходов в год, что составляет около 30% годового объема производимых отходов в Московской агломерации.
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