В Дагестане готовятся принять законопроект о создании «зеленых щитов»Народное собрание Дагестана готовит к принятию законопроект о создании «зеленых щитов», инициаторами которой являются представители регионального ОНФ.
На мероприятии по аграрной политике и природопользованию депутаты обсудили тему создания лесопаркового зеленого пояса в Махачкале. Таким образом, закон «О регулировании отдельных вопросов, связанных с созданием на территории Республики Дагестан лесопарковых зеленых поясов» в ближайшее время внесут на рассмотрение.
Лесопарковый пояс будет создан на природных объектах вокруг города.