В Дагестане готовятся принять законопроект о создании «зеленых щитов» 

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Около 400 людей, включая делегацию «Евровидения», приняли участие в лиссабонском шествии Победы

Расходы на пенсию станут меньше на 51,5 млрд

«Поисковое движение России»: Как найти в архивах погибших во время Великой Отечественной войны?