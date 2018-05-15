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В Дагестане готовятся принять законопроект о создании «зеленых щитов»
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В Дагестане готовятся принять законопроект о создании «зеленых щитов» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане готовятся принять законопроект о создании «зеленых щитов»Народное собрание Дагестана готовит к принятию законопроект о создании «зеленых щитов», инициаторами которой являются представители регионального ОНФ.
На мероприятии по аграрной политике и природопользованию депутаты обсудили тему создания лесопаркового зеленого пояса в Махачкале. Таким образом, закон «О регулировании отдельных вопросов, связанных с созданием на территории Республики Дагестан лесопарковых зеленых поясов» в ближайшее время внесут на рассмотрение.
Лесопарковый пояс будет создан на природных объектах вокруг города.
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