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Депутаты Петербурга предложили ввести норматив для определения качества воздуха по запаху
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Депутаты Петербурга предложили ввести норматив для определения качества воздуха по запаху 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Новый экологический норматив для определения воздуха по запаху предложили установить депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе фракции «Справедливая Россия» в городском парламенте по итогам заседания комиссии по экологической защите населения.
"В экологическое законодательство необходимо ввести понятие «запах» и его оценку, что позволило бы объективно оценивать условия проживания людей в микрорайонах, расположенных рядом с мусорными полигонами, заводами, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме, но жители все равно чувствуют неприятный запах", — сообщили в парламенте.
Председатель профильной комиссии Надежда Тихонова предложила ввести новый экологический норматив воздуха на региональном уровне и следить за его соответствием норме, а в случае превышении применять штрафные санкции к источнику запаха и требовать принять меры по его устранению.
Представитель научно-исследовательского института «Атмосфера» Ольга Снопковская отметила, что в настоящее время существуют необходимые для подобного мониторинга приборы, а интенсивность запаха, который приводит к трудностям с дыханием, помогут установить эксперты. По данным экспертов, в ряде европейских стран нормативы по запаху уже есть.
По итогам обсуждения депутаты решили провести мониторинг законодательства для внесения в него необходимых изменений и обратиться в Роспотребнадзор с просьбой предоставить информацию о планах и сроках разработки нормативов по запахам в атмосферном воздухе.
О проблеме
Ранее ТАСС сообщал, что Роспотребнадзор разрабатывает гигиенический норматив, который определит предельно допустимый уровень концентрации неприятного запаха в воздухе, чтобы защитить граждан от этого раздражающего фактора. Глава ведомства Анна Попова отмечала, что уже появляются приборы, которые могут измерять запах.
В Петербурге проблема запаха в воздухе регулярно получает широкий общественный резонанс. Основные жалобы поступают от жителей домов, расположенных рядом с мусорными полигонами или промышленными зонами. Власти города устанавливают специальные приборы для учета качества воздуха, которые чаще всего фиксируют отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в нем.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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