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Знакомство с природой: москвичи выберут темы экоуроков в парках
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Знакомство с природой: москвичи выберут темы экоуроков в парках 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Познакомиться с природой, познать мир, принять участие в экскурсиях и экспериментах — все это дети могут сделать на экологических занятиях в парках. Принять участие в составлении такой программы могут москвичи, выбрав темы уроков в природных парках «Кузьминки-Люблино» и «Битцевский лес». Голосование уже стартовало в проекте «Активный гражданин».
Экологический кружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» в парке «Кузьминки-Люблино» предлагает на выбор орнитологию, ботанику, историю Московского региона и краеведение. Битцевский лес — цикл занятий о природе для дошкольников и младших школьников, творческие мастерские, семейные тематические экскурсии. Также можно предложить свой вариант ответа.
Интересно провести лето в столице можно не только в парках. Целую серию занятий, экскурсий, викторин, мастер-классов и спартакиад приготовили для участников программы «Московская смена». Для ребят от семи до 14 лет организовали несколько смен. Образовательная пройдет в июне, спортивные — в июне и июле, три социальные — во все летние месяцы.
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