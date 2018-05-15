Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска продолжают жаловаться на загрязнение воздуха

Девять обращений от жителей Нижнего Новгорода и 11 — от жителей Дзержинска поступило в апреле в адрес Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Горожане жаловались на ухудшение качества атмосферного воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

По жалобам специалисты провели 8421 исследование. Были отмечены эпизодические случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске зафиксировали случаи повышенного уровня загрязнения атмосферы.

В апреле сотрудниками Верхне-Волжского УГМС зарегистрированы два случая загрязнения рек, которые характеризуются как «высокике». Так, в Пыре недалеко от поселка 1-е Мая, расположенного в Балахнинском районе, предельно допустимое содержание железа было превышено в 32 раза. В реке Ворсма Павловского района содержание сульфатов составило 10,6 ПДК.

Загрязнение Ворсма и Пыры сульфатами и железом носит систематический характер и обусловлено природными факторами, отмечается в документах ведомства.

По данным на 14 мая, в Московском районе Нижнего Новгорода разовая концентрация диоксида азота достигла предельно допустимого значения. В Приокском районе сложилась такая же обстановка с разовой концентрацией формальдегида. Кроме того, в промышленном районе Кстова зафиксировано превышение допустимых норм содержанием фенола.

Ранее сообщалось, что опасные отходы будут утилизировать в новом экотехнопарке на Бору.