Жители района Вешняки выступили за раздельный сбор мусора

В столице в последнее время широко обсуждается вопрос раздельного сбора мусора. Минувший год был посвящен году, но это не означает, что жители района Вешняки должны перестать заботиться об окружающей среде.

Депутат МО Вешняки Ольга Кудинова хочет, чтобы как можно жителей района Вешняки приняли активное участие и поддержали раздельный сбор мусора. По ее словам, благодаря сбору упрощается переработка собранного мусора. «Технология переработки каждого вида отходов своя. Благодаря раздельному сбору мусора, переработать отходы будет проще», — сообщила О. Кудинова. Кроме того, она поддерживает увеличение количества пунктов раздельного сбора мусора. Как нам удалось узнать, жители района Вешняки поддерживают мнение депутата.

По информации управы района Вешняки, по адресам: ул. Реутовская д.8 корп.1 стр.1 и ул. Вешняковская д.29Б установлены контейнеры для сбора раздельного мусора. Бункеры доступны для жителей района Вешняки в круглосуточном режиме. Контроль за состоянием и вывозом мусора возложена на компанию ООО «Хартия».