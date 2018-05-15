Сорт мусора имеет значение: как в Подмосковье внедряют раздельный сбор отходов

xl" target="_blank">раздельного сбора мусора. Эксперты считают, что жители готовы к сортировке ТБО — нужно лишь обеспечить им необходимые условия. Как идет внедрение программы в регионе, готовы ли жители сортировать мусор, и какие зарубежные практики можно взять на вооружение, выяснял обозреватель РИАМО

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Программа стартовала

C 1 января 2019 года раздельный сбор должен заработать во всех подмосковных городах: такую задачу поставил перед профильными ведомствами губернатор региона Андрей Воробьев

«Нам предстоит принять ряд региональных законов, которые позволили бы ввести раздельный сбор мусора. Без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих свалок середины XX века», — заявил Воробьев на заседании областного правительства в марте.

Законодательная база для внедрения на территории Подмосковья системы раздельного сбора отходов будет подготовлена в течение второго квартала 2018 года.

Московская область уже начала перестраиваться на раздельный сбор мусора. По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, система четко выработана и в этом году будет внедряться во всех муниципальных образованиях.

«В Мытищах — 100% раздельный сбор отходов, Дубна — 100% сбор отходов, Шатура — 100% раздельный сбор. По другим объектам мы набили шишек», — рассказал Коган журналистам. По его словам, учитывая эту практику, сейчас идет подготовка всей необходимой нормативной базы и возможностей, расчет совместно с муниципальными образованиями расходов и масштабные внедрения системы сортировки бытовых отходов.

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Современные площадки

Так, подмосковные Мытищи, где был запущен пилотный проект по сортировке бытовых отходов, стали лидером рейтинга «Гринпис России» по доступности инфраструктуры для раздельного сбора мусора для жителей среди городов с населением от 100 тысяч человек.

Одной из первых в программу также включилась Балашиха . Как отметил глава городского округа Сергей Юров , одна из главных задач в сфере экологии — это выстраивание цивилизованной системы обращения с отходами. Первый этап — это организация сбора отходов возле многоквартирных домов.

«Мы уже ведем активную работу по оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора мусора и до конца года планируем ее завершить», — сказал Юров.

В настоящее время в проекте участвуют более 40 управляющих компаний Балашихи. По городу установлены контейнеры для органического и неорганического мусора. Из 250 площадок более 170 оборудованы под двухконтейнерный сбор. Поставляет контейнерные площадки финская компания L&T.

Организацией раздельного сбора отходов активно занимается и наукоград Королев. Специальные контейнеры уже установили на 15 площадках в микрорайоне Юбилейный. Ожидается, что раздельный сбор в городском округе позволит на 30% сократить объемы мусора под захоронение, уменьшить количество свалок, сэкономить природные ресурсы.

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Двухконтейнерная система

В ближайшее время все контейнерные площадки Подмосковья будут оборудованы двумя контейнерами — для сухого и мокрого мусора.

Как пояснили в Минэкологии Подмосковья, в «сухой» контейнер должны попадать вторичные материалы, пригодные для переработки: бумага, полимеры, а проще говоря — пластик, металл, стекло. В «мокрый» контейнер необходимо складывать пищевые и растительные отходы.

Сухой мусор будет забираться отдельно и вывозиться на сортировку в черте города, причем это не создает проблем для окружающей среды.

В отдельный оранжевый контейнер будут отправляться опасные отходы, среди которых — батарейки, лампы, градусники. Согласно перечню видов отходов, с 2018 года на полигонах запрещено захоронение отходов металлов, ртутных термометров и ртутных ламп.

Контейнерные площадки в Подмосковье будут проходить двойной контроль. Теперь за своевременным вывозом мусора будут следить не только органы ЖКХ, но и общественники. В их задачи также войдет оперативное выявление мини-свалок. Этот важный вопрос возьмет под свой контроль НКО «Ассоциация председателей многоквартирных домов Московской области» при поддержке регионального Министерства ЖКХ.

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Инфраструктура — в приоритете

Сегодня в регионе работает более 20 мусоросортировочных комплексов, однако это число необходимо увеличить, считают в Мособлдуме.

«Сегодня у нас есть порядка 20 — 25 сортировочных комплексов. Как минимум, в каждом муниципалитете они должны появиться», — заявил депутат Мособлдумы, член комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Александр Орлов

По его словам, достаточно времени для того, чтобы по всей области подготовить инфраструктуру и уже с Нового года внедрять раздельный сбор на территории всего Подмосковья.

Он также отметил, что инфраструктура позволит региону перерабатывать до 50% отходов. По словам депутата, на законодательном уровне уже прорабатывают инициативу внедрения ответственности для управляющих компаний, ведь создание инфраструктуры и установка сортировочных баков зависит в первую очередь от них.

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К сортировке готовы!

Этой весной в регионе стартовали экологические акции, призванные познакомить жителей Подмосковья с особенностями раздельного сбора мусора. Самым крупным событием стала акция «Я готов разделять мусор». В апреле 2018 года она прошла сразу в семи городах области: в Волоколамске Серпухове , Клину, Дмитрове Коломне , Сергиевом Посаде и Шатуре.

В начала мая в Балашихе в рамках всероссийской акции «Вода и Здоровье» депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал школьникам о пользе воды в ходе открытого урока в Салтыковской гимназии. Ученики представили свои исследовательские работы по сохранению водных ресурсов. Так, Даниил Литвинов подготовил проект, рассказывающий о вреде, который наносят батарейки водным ресурсам, и показал, как их правильно утилизировать.

Плотная работа со школьниками начнется в новом учебном году. С 1 сентября 2018 года в учебных заведениях Подмосковья стартуют уроки по раздельному сбору мусора, на которых детей и подростков научат сортировать отходы.

До 90% жителей Подмосковья готовы сортировать мусор, уверены представители общественных организаций.

Первопроходцем в деле раздельного сбора мусора в свое время была Германия . На то, чтобы внедрить систему по всей стране, там ушло около 15 лет. Однако, как отмечает Блоков, это была другая информационная система, все только начиналось. Их опыт принципиально отличается от нынешней ситуации. Сейчас, по его словам, люди знают о раздельном сборе мусора практически все, и чтобы приучить их сортировать мусор, нужно всего несколько месяцев.

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Тару — в автомат

Для успешного перехода на раздельный сбор отходов, нужно одновременно разворачивать инфраструктуру и просвещать население, считает организатор движения «РазДельный Сбор в Москве и области» Валерия Коростелева.

По ее мнению, ключ к успеху — это не только контейнеры в шаговой доступности для населения, но и информация по их правильному использованию и достаточное количество сортировочных станций около крупных городов.

По ее словам, также очень важно реализовывать программу прозрачно и для населения, и для бизнеса. «Бизнес, который включается как инвестор, должен видеть, что это реально работает. Тогда при адекватном финансировании раздельным сбором можно охватить всю Московскую область», — говорит Коростелева.

Главный вопрос, который волнует сегодня жителей Московского региона, — это чтобы мусор не свалили в одну кучу и не отправили на полигон, отмечает активист.

«Если с помощью социальной рекламы и видеорепортажей будут понятны объемы переработки, что и как именно перерабатывается, люди быстро включатся в раздельный сбор. Это подтверждают наши волонтерские акции, которые идут на ура», — отмечает Коростелева.