Эксперты: модернизация ливневок и очистка притоков улучшат экологию сибирских рек

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Модернизация системы ливневых канализаций и очистка сильно загрязненных притоков позволит улучшить экологическую обстановку на крупных сибирских реках, мероприятия по защите которых предусмотрены указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным после вступления в должность 7 мая. Сибирские водоемы также нуждаются в модернизации очистных сооружений и ликвидации свалок на берегах, рассказали опрошенные ТАСС ученые и экологи.

Президент Владимир Путин 7 мая продолжил традицию подписания майских указов по аналогии с 2012 годом. После вступления в должность глава государства подписал указ, охватывающий несколько направлений, в их числе мероприятия по охране водоемов Сибири — это реализация проекта по сохранению Байкала, очистка от мусора берегов Телецкого озера, Оби , Енисея.

Загрязнение Енисея и мутные притоки Оби Одна из крупнейших в мире рек — Обь, длина которой составляет более 3,6 тыс. км, по мнению экспертов, находится сейчас в относительно благоприятной экологической обстановке благодаря высокой способности к самоочистке — крупная и полноводная река хорошо справляется с загрязнением. Однако деятельность человека сказывается на ее притоках.

Как рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Дмитрий Безматерных, загрязнение приводит к серьезным изменениям качества воды на таких малых реках, как Пивоварка в Барнауле или Ушайка в Томске . Для поддержания стабильной экологической обстановки, считает ученый, необходимо комплексное повышение качества очистки сточных вод, особенно на промышленных предприятиях.

"Оптимальной для экологии ситуацией будет та, в которой предприятие не будет сбрасывать вообще никаких сточных вод", — добавил Безматерных.

Другая крупная сибирская река — Енисей — сталкивается с проблемой неустроенности крупных городов, стоящих на ней, рассказал ТАСС заместитель председателя российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов. Они практически не имеют ливневых канализаций, что ведет к загрязнению самой реки.

"Если нет ливневой канализации, то все, что выпадает в качестве осадков или в паводковый период, все, что тает, выливается в любом случае в Енисей. Это снижает чистоту воды", — рассказал Шахматов.

По его словам, ливневые канализации нужно развивать наряду с очистными сооружениями и ликвидацией свалок на берегу реки, которые также пагубно влияют на экологическую обстановку.

Как спасти Байкал

Указ президента в части сибирских водоемов касается, в частности, озера Байкал. Как отмечает председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты Бурятии , эколог, заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института Сибирского отделения РАН Евгений Кислов , водоему угрожает в первую очередь загрязнение оставляемым человеком мусором и плачевное состояние очистных сооружений на берегу и в окрестностях.

"У нас нет эффективно работающих очистных. В прибрежных районах Бурятии — в Прибайкальском и Баргузинском — то есть непосредственно на берегу Байкала работающих очистных нет вообще, ни одного", — рассказал Кислов. В Прибайкальском районе проживают более 25 тыс. человек, в Баргузинском немногим меньше — 23 тыс.

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, занимающегося изучением экосистемы Байкала, Андрей Петров уверен, что обустройство очистных сооружений на Байкальской природной территории и их строительство должно взять на себя государство.

"Сейчас это головная боль муниципалитетов, — напомнил ученый, — но у поселений, которые находятся на берегу Байкала, на это нет денег, не то что внедрить, а даже разработать проектно-сметную документацию. Нужна единая комплексная схема, которая, прежде всего, говорила бы о том, где какие типы очистных должны быть построены".

В этой части, отметил он, Байкалу мог бы помочь указ президента. Эксперт рассчитывает, что в его рамках будут приняты и меры помощи муниципалитетам.

Защита Телецкого озера

Охраняемое ЮНЕСКО Телецкое озеро — один из крупнейших водоемов Сибири и одно из наиболее посещаемых туристами мест в Республике Алтай . Власти региона считают, что сегодня уникальный горный водоем, по объему воды уступающий лишь Байкалу, не загрязнен. Однако уверены, что меры по его сохранению нужны, так как туристический поток в регион растет — в 2017 году республику посетили 2 млн туристов, и прогнозируется дальнейшее увеличение их количества.

В мае 2018 года началась реализация проекта по сохранению уникальной природной системы Телецкого озера. По данным регионального правительства, в этом году начнется строительство новой набережной, планируется обустройство пирсов для катеров — их в акватории около 300, а также возведение завода по переработке ТБО, чтобы мусор не попадал в озеро и не скапливался на берегах.

По словам руководителя Горно-Алтайского филиала института водных экологических проблем Сибирского отделения РАН Ольги Ельчининовой, состояние озера нельзя назвать критическим, но создание проекта по его защите — не лишняя мера. «Мусор в основном от туристов — тара, бутылки, пакеты. Ситуация не катастрофическая, но она может внезапно такой стать за один сезон», — уверена Ельчининова.