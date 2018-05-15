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Экотуризм могут включить в программу «Московское долголетие»
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Экотуризм могут включить в программу «Московское долголетие» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом в ходе заседания комиссии по экологической политике сообщила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская.
«Как куратору «Московского долголетия» мне хотелось бы сказать, что ровно с этой же проблемой, этой же заботой мы можем обратиться к нашим людям, которым более 55 лет, которые прожили в этом районе жизнь, но ничего про особо охраняемые зоны, про те растения, которые там произрастают, которые в Московской книге («красной» — прим. Агентства городских новостей «Москва»), не знают. Программа «Московское долголетие» может быть дополнена направлением экотуризма. Возможно, департамент образования поможет в разработке такого направления», — сказала О. Ярославская
Она добавила, что через экологический туризм можно «прививать любовь к малой Родине». «Воспитывая ребят, выводя в парк, где они живут, через познание формируется чувство трепетности и заботы о том, „где я живу, я это начинаю охранять“. Это должно быть выработано на генетическом уровне.
Самая лучшая школа — школа во дворе. Мы понимаем, что в каждом микрорайоне можно найти место для проведения уголков биологии, химии и естественнонаучных работ», — подчеркнула О. Ярославская.
В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, отметила, что целью проекта экотуризма в Москве является ознакомление с природными и культурными достопримечательностями, природоохранная деятельность, сохранение природных объектов.
«Где как не в Москве? Все последние годы мэр уделяет особое внимание сохранению и развитие природных озелененных территорий. Москва — уникальный, самый зеленый мегаполис мира; 54,5% территории зеленые.
У нас есть все условия для того, чтобы Москва стала объектом привлекательным, центром экологического туризма», — добавила З. Зотова.
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