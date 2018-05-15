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Первую очередь современного полигона ТКО в Калмыкии введут в 2018 году
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Первую очередь современного полигона ТКО в Калмыкии введут в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 15 мая. Первую очередь полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Калмыкии планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. В целом проектная мощность современного комплекса составит 400 тыс. кубометров отходов в год, что позволит принимать отходы с территории всей республики, сообщили журналистам в пресс-службе инвестора проекта — группе компаний (ГК) «Чистый город».
"Строящийся современный полигон ТКО, первую очередь которого запустят в этом году, станет альтернативой действующему в регионе полигону, который практически полностью исчерпал свою мощность. Мощность нового полигона ТКО будет 400 тыс. кубометров в год, он сможет принимать отходы с территории всей республики, включая сельские поселения, малонаселенные и труднодоступные пункты", — отметили в пресс-службе.
Возведение объекта ведется с применением передовых технологий, что позволит максимально увеличить его экологическую безопасность. Попадать на полигон отходы будут после отбора полезных фракций (стекла, металла, бумаги, пластика) на мусоросортировочном комплексе, который построен и эксплуатируется в республике с 2016 года.
Ранее со ссылкой на республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщалось, что в Калмыкии был всего один мусорный полигон, который уже заполнен на 80%. С вводом нового комплекса полигон удастся разгрузить в разы. Ввод комплекса позволит улучшить экологическую обстановку в республике.
ГК «Чистый город» стала одной из первых в России компаний, которая проводит реформы по обращению с отходами. Сегодня в статусе регионального оператора компания работает в Ростовской, Астраханской и Архангельской областях, а также в Адыгее и Калмыкии.
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