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Полигоны — по новым правилам
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Полигоны — по новым правилам 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Сегодня, 15 мая, вступает в силу СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию от 14 ноября 2017 года — http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9dd/SP-127.pdf  Свод правил распространяется на проектирование полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, и не распространяется на полигоны по захоронению радиоактивных и биологических отходов. Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», Федеральным законом от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».
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