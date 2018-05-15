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День Эколога 9 июня 2018 года, 12.00-17.00 Парк Skazka Москва, ул. Крылатская, 18
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День Эколога 9 июня 2018 года, 12.00-17.00 Парк Skazka Москва, ул. Крылатская, 18 

Управа района Крылатское города Москвы 3 часа назад
9 июня в парке Skazka состоится ежегодная эколого-просветительская акция, направленная на продвижение принципов рационального природопользования–«День Эколога».
День эколога — это профессиональный праздник защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Однако, сегодня каждый житель нашего города может смело назвать себя экологом — каждый из нас не просто может, а должен задуматься о своем экологическом следе и встать на защиту природы. Сегодня в Москве созданы условия, направленные на улучшение общей экологической обстановки: есть возможность раздельного сбора отходов, использования более экологичных транспортных средств (велосипеды, электромобили), экономии воды и электроэнергии. Праздники и акции, организуемые городом — еще одна возможность сделать шаг к экологическому образу жизни. Именно поэтому цель мероприятия «День Эколога», которое проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — привлечь внимание общественности к необходимости сохранять и улучшать состояние окружающей среды.
С 12:00 до 17:00 посетители парка смогут с пользой провести время на свежем воздухе и принять участие в эколого-просветительской программе:
— увлекательные мастер-классы
— эко-творчество и создание арт-объектов
— музыкальнаяпрограмма
«День эколога» — это праздник каждого жителя Москвы! Если вы любите свой город, если вам не все равно, как будет выглядеть Москва сейчас и в будущем, если вы хотите внести свой вклад в дело защиты окружающей среды — приходитев парк Skazkaи отмечайте «День Эколога» вместе с нами!
Дополнительная информация на сайте www.mos.ru/eco
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