День Эколога 9 июня 2018 года, 12.00-17.00 Парк Skazka Москва, ул. Крылатская, 18

9 июня в парке Skazka состоится ежегодная эколого-просветительская акция, направленная на продвижение принципов рационального природопользования–«День Эколога».

День эколога — это профессиональный праздник защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Однако, сегодня каждый житель нашего города может смело назвать себя экологом — каждый из нас не просто может, а должен задуматься о своем экологическом следе и встать на защиту природы. Сегодня в Москве созданы условия, направленные на улучшение общей экологической обстановки: есть возможность раздельного сбора отходов, использования более экологичных транспортных средств (велосипеды, электромобили), экономии воды и электроэнергии. Праздники и акции, организуемые городом — еще одна возможность сделать шаг к экологическому образу жизни. Именно поэтому цель мероприятия «День Эколога», которое проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — привлечь внимание общественности к необходимости сохранять и улучшать состояние окружающей среды.

С 12:00 до 17:00 посетители парка смогут с пользой провести время на свежем воздухе и принять участие в эколого-просветительской программе:

— увлекательные мастер-классы

— эко-творчество и создание арт-объектов

— музыкальнаяпрограмма

«День эколога» — это праздник каждого жителя Москвы! Если вы любите свой город, если вам не все равно, как будет выглядеть Москва сейчас и в будущем, если вы хотите внести свой вклад в дело защиты окружающей среды — приходитев парк Skazkaи отмечайте «День Эколога» вместе с нами!

Дополнительная информация на сайте www.mos.ru/eco