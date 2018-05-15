Появилась информация о радиационной обстановке возле Балаковской АЭС

Данные о радиационной и экологической обстановке в районе расположения Балаковской АЭС за апрель 2018 года свидетельствуют о её безопасной и надёжной эксплуатации, сообщили в пресс-службе АЭС.

В минувшем месяце среднесуточные выбросы радиоактивных веществ в атмосферу составили:

— по йоду-131 — 0,187 МБк/сут (0,37% от установленного норматива);— по инертным радиоактивным газам (изотопы аргона, криптона, ксенона) — 0,056 ТБк/сут. (2,95% от установленного норматива).

Объемная активность, характеризующая радиационное состояние поверхностных вод по бета-излучающим радионуклидам, в реке Волга (0,076 Бк/кг) и водоёме-охладителе Балаковской АЭС (0,347 Бк/кг) и по гамма-излучающим радионуклидам (цезий-137 — менее 0,012 Бк/кг в реке Волга и в водоёме охладителе, калий-40 — 0,065 Бк/кг в Волге и 0,312 Бк/кг в водоёме-охладителе) не превысила допустимых норм.

На Балаковской АЭС за апрель 2018 года аварийных (залповых) выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты, а также превышений нормативов предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов вредных загрязняющих веществ зарегистрировано не было. Превышения нормативов образования отходов производства и потребления не допущено.