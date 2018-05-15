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Завершены мероприятия по весенней вакцинации диких плотоядных животных
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Завершены мероприятия по весенней вакцинации диких плотоядных животных 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Комитетом ветеринарии города Москвы организовано проведение плановых мероприятий по профилактике бешенства диких плотоядных животных на территории города Москвы.
Раскладка оральной вакцины для иммунизации против бешенства осуществлялась на 14 особо охраняемых природных и особо охраняемых зеленых территориях столицы, а также лесопарках ТиНАО и ЗелАО города Москвы.
Мероприятия по профилактике бешенства диких плотоядных животных проводятся ежегодно в весенний, летний и осенний периоды специалистами государственной ветеринарной службы города Москвы совместно с сотрудниками подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы учреждений.
Для повышения эффективности иммунизация диких плотоядных проводится одновременно с аналогичными мероприятиями, осуществляемыми на территории Московской области.
Плановая иммунизация на протяжении последних лет позволила значительно сократить заболеваемость бешенства среди диких плотоядных животных, так в 2017 на территории города Москвы случаев заболевания бешенства диких плотоядных животных не зарегистрировано.
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