Экологические инициативы стали частью корпоративной культуры АО «Самаранефтегаз»

Экологические инициативы нефтяников давно стали частью корпоративной культуры трудового коллектива предприятия. Да и может ли быть иначе, если относиться к земле, на которой живешь, ответственно, по-хозяйски. Нефтяники ежегодно выходят на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», проводят работы по восстановлению природных ресурсов, выпуская в Волгу сеголеток сазана и толстолобика.

Особый вклад работники АО «Самаранефтегаз» вносят в восстановление лесов, приобщая к заботе о лесе и молодое поколение. Итогом «Всероссийского дня посадки леса» год назад стала посадка более 6 тысяч берез и сосен. Также предприятие оказало содействие в организации и проведении ХХI областного слета юных лесоводов «Друзья леса». Совместно с министерством лесного хозяйства и природопользования региона нефтяники приняли участие в акции по очистке особо охраняемой природной территории «Древостой дуба». Прошлый год — Год экологии — был особенно богат на природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Самарской области

За активное участие в их реализации в Год экологии и особо охраняемых территорий коллектив АО «Самаранефтегаз» получил благодарственное письмо от министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. В своем письме врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов выразил благодарность коллективу и пожелал дальнейших успехов в деле сохранения природы на территории Самарской области.

В ряду социально ответственных предприятий региона АО «Самаранефтегаз» уже много лет прочно занимает только первые места, выполняя взятые на себя обязательства по снижению воздействия на окружающую среду в полном объеме. Секрет успеха прост: организация природоохранной деятельности и задачи охраны окружающей среды на предприятии стоят в одном ряду с производственными. Такая практика меняет не только подход к решению экологических вопросов, но повышает ответственность каждого сотрудника.