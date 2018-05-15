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Экологические инициативы стали частью корпоративной культуры АО «Самаранефтегаз»
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Экологические инициативы стали частью корпоративной культуры АО «Самаранефтегаз» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Экологические инициативы нефтяников давно стали частью корпоративной культуры трудового коллектива предприятия. Да и может ли быть иначе, если относиться к земле, на которой живешь, ответственно, по-хозяйски. Нефтяники ежегодно выходят на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», проводят работы по восстановлению природных ресурсов, выпуская в Волгу сеголеток сазана и толстолобика.
Особый вклад работники АО «Самаранефтегаз» вносят в восстановление лесов, приобщая к заботе о лесе и молодое поколение. Итогом «Всероссийского дня посадки леса» год назад стала посадка более 6 тысяч берез и сосен. Также предприятие оказало содействие в организации и проведении ХХI областного слета юных лесоводов «Друзья леса». Совместно с министерством лесного хозяйства и природопользования региона нефтяники приняли участие в акции по очистке особо охраняемой природной территории «Древостой дуба». Прошлый год — Год экологии — был особенно богат на природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Самарской области.
За активное участие в их реализации в Год экологии и особо охраняемых территорий коллектив АО «Самаранефтегаз» получил благодарственное письмо от министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. В своем письме врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов выразил благодарность коллективу и пожелал дальнейших успехов в деле сохранения природы на территории Самарской области.
В ряду социально ответственных предприятий региона АО «Самаранефтегаз» уже много лет прочно занимает только первые места, выполняя взятые на себя обязательства по снижению воздействия на окружающую среду в полном объеме. Секрет успеха прост: организация природоохранной деятельности и задачи охраны окружающей среды на предприятии стоят в одном ряду с производственными. Такая практика меняет не только подход к решению экологических вопросов, но повышает ответственность каждого сотрудника.
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