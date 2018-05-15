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Загрязнения Шершней нефтепродуктами не зарегистрировано в Челябинске
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Загрязнения Шершней нефтепродуктами не зарегистрировано в Челябинске 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Загрязнение нефтепродуктами Шершнёвского водохранилища отсутствует, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
«Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано, очистные сооружения и насосные станции работают в штатном режиме», — отметили в ЕДДС.
Напомним, информация о попадании нефтепродуктов в реку Биргильда, которая впадает в Шершнёвское водохранилище, появилась в середине апреля. Установлено, что замазученность почвы образовалась по вине воров, которые устроили криминальную врезку на нефтепроводе в селе Чипышево. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Для предотвращения загрязнения специалисты АО «Транснефть-Урал» вывезли для дальнейшей утилизации 10 кубометров грунта. МУП «ПОВВ» проводит непрерывный мониторинг качества воды на входе Сосновских очистных сооружений.
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