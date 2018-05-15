Загрязнения Шершней нефтепродуктами не зарегистрировано в Челябинске

Загрязнение нефтепродуктами Шершнёвского водохранилища отсутствует, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска

«Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано, очистные сооружения и насосные станции работают в штатном режиме», — отметили в ЕДДС.

Напомним, информация о попадании нефтепродуктов в реку Биргильда, которая впадает в Шершнёвское водохранилище, появилась в середине апреля. Установлено, что замазученность почвы образовалась по вине воров, которые устроили криминальную врезку на нефтепроводе в селе Чипышево. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Для предотвращения загрязнения специалисты АО «Транснефть-Урал» вывезли для дальнейшей утилизации 10 кубометров грунта. МУП «ПОВВ» проводит непрерывный мониторинг качества воды на входе Сосновских очистных сооружений.