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В Орловской области суд заставил чиновников убрать свалку
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В Орловской области суд заставил чиновников убрать свалку 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
В Должанском районе в ходе проверки исполнения законодательства по вопросам обращения с отходами производства и потребления прокуратура района выявила ряд нарушений.
На улице Кирова посёлка Долгое была обнаружена несанкционированная свалка коммунальных отходов.
— Несмотря на это, должностными лицами администрации района меры по ее ликвидации не предпринимались, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Прокурор Должанского района обратился с исковым заявлением в суд и потребовал обязать администрацию Должанского района ликвидировать указанную свалку. Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры.
Сообщение В Орловской области суд заставил чиновников убрать свалку появились сначала на РИА 57.
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