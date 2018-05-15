В Орловской области суд заставил чиновников убрать свалку

В Должанском районе в ходе проверки исполнения законодательства по вопросам обращения с отходами производства и потребления прокуратура района выявила ряд нарушений.

На улице Кирова посёлка Долгое была обнаружена несанкционированная свалка коммунальных отходов.

— Несмотря на это, должностными лицами администрации района меры по ее ликвидации не предпринимались, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор Должанского района обратился с исковым заявлением в суд и потребовал обязать администрацию Должанского района ликвидировать указанную свалку. Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры