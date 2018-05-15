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Ярославцам предложили стать общественными инспекторами по охране природы
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Ярославцам предложили стать общественными инспекторами по охране природы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 14 мая ярославцы могут подать заявление и стать общественными инспекторами по охране природы, передает областной департамент охраны окружающей среды.
Иницитатива возникла в связи с Годом волонтера в России.
«Взаимодействие с общественностью позволяет более оперативно и эффективно выполнять природоохранные мероприятия, а также выявлять правонарушения в сфере природопользования и экологической безопасности, например, несанкционированные свалки и браконьерство», — прокомментировал директор департамента Дмитрий Пеньков.
Заявления принимает профильная комиссия на улице Свободы, 62.
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