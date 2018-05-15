На востоке Москвы концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 4,5 раза

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. «Москэкомониторинг» в ночь с 14 на 15 мая зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на востоке и юго-востоке столицы, сообщает экологическая служба.

Первые отклонения от нормы содержания сероводорода в воздухе датчики «Мосэкомониторинга» обнаружили в полночь в районе Печатники. Предельно допустимая концентрация этого вещества составляла 1,6 ПДК.

По состоянию на 05:00 мск в Печатниках, Выхино-Жулебино и Люблино автоматические станции контроля воздуха зафиксировали предельно допустимую разовую концентрацию сероводорода с превышением в 4,5, 3,4 и 3 раза соответственно. Данные получены с датчиков экомониторинга «Гурьянова», «Жулебино» и «Головачева», контролирующих зоны влияния Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и сети канализационных коллекторов "Мосводоканала" , МСЗ-4 и закрытого мусорного полигона «Кучино».

Также в нескольких других районах юго-востока Москвы отмечены незначительные разовые превышения ПДК сероводорода. В «красной зоне» оказались такие районы, как Орехово-Борисово, Южное, Капотня, Рязанский и Новокосино.

Ранее «Мосэкомониторинг» сообщал о многочисленных превышениях концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы. Так, в ночь с 12 на 13 апреля станция в Кожухове зафиксировала 5 ПДК, в Вешняках — 2,4 ПДК, Новокосине — 1,75 ПДК, на улице Гурьянова — 1,25 ПДК. В это же время в Люблине отмечалось превышение 1 ПДК, а на улице Головачева показатель поднимался до 2,25 ПДК.