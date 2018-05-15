Конкурс детских фотографий стартует во вторник в Приокско‑Террасном заповеднике

Межрегиональный детский фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» откроется во вторник в Приокско-Террасном заповеднике, расположенном в Серпуховском районе Подмосковья , итоги конкурса подведут осенью, сообщается на сайте заповедника.

«Межрегиональный детский экологический фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» проводится в период с 15 мая по 20 сентября 2018 года. Его организовали с целью формирования эстетической культуры участников и общих представлений о разнообразии насекомых различных регионов России », — говорится в сообщении.

Конкурс создали для творческой реализации школьников, а также для формирования и развития у участников экологической и эстетической культуры. Заявки на конкурс подаются по одной номинации — «Лучший снимок насекомого».

Отдел экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника осуществляет всю организационную и информационную деятельность по проведению первенства. Состав жюри сформируют из сотрудников научного отдела и отдела экологического просвещения.