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Конкурс детских фотографий стартует во вторник в Приокско‑Террасном заповеднике
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Конкурс детских фотографий стартует во вторник в Приокско‑Террасном заповеднике 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Межрегиональный детский фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» откроется во вторник в Приокско-Террасном заповеднике, расположенном в Серпуховском районе Подмосковья, итоги конкурса подведут осенью, сообщается на сайте заповедника.
«Межрегиональный детский экологический фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» проводится в период с 15 мая по 20 сентября 2018 года. Его организовали с целью формирования эстетической культуры участников и общих представлений о разнообразии насекомых различных регионов России», — говорится в сообщении.
Конкурс создали для творческой реализации школьников, а также для формирования и развития у участников экологической и эстетической культуры. Заявки на конкурс подаются по одной номинации — «Лучший снимок насекомого».
Отдел экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника осуществляет всю организационную и информационную деятельность по проведению первенства. Состав жюри сформируют из сотрудников научного отдела и отдела экологического просвещения.
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