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Древесные отходы начали утилизировать в Химках
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Древесные отходы начали утилизировать в Химках 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В подмосковном округе Химки приступили к переработке древесных отходов, которые образуются в процессе благоустройства города, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Управляющая компания «Добрый город» приобрела для этого специальное оборудование. Сначала отходы очищают от разнообразного мусора и сушат. После этого материал сортируется на группы, определяемые породой древесины и размером. Затем материал измельчается», — говорится в сообщении.
В дальнейшем щепки могут служить основой для вторичного сырья при выпуске стройматериалов или применяться в качестве топлива.
«Считаем крайне важным участие в программах раздельного сбора отходов. Это весомый вклад как в экологию, так и в экономику. Мы — социально ответственная компания и будем продолжать строить именно такую политику», — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
По его словам, раздельный сбор — это основа для построения современной, высокотехнологичной отрасли обращения с отходами. Без этого невозможно достижение главной цели — минимизации захоронения на полигонах.
«Пилотный проект по внедрению РСО реализуется успешно, и перед нами стоит задача до конца 2019 года ввести двухконтейнерную систему во всем Подмосковье», — добавил Коган.
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