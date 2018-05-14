Жители региона могут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды

14 мая начался прием заявлений от жителей региона на присвоение статуса общественного инспектора по охране окружающей среды.

— В Год волонтера в регионе активно развивается институт общественных помощников экологического направления, — отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Его работа становится ощутимой помощью для наших специалистов. Взаимодействие с общественностью позволяет более оперативно и эффективно выполнять природоохранные мероприятия, а также выявлять правонарушения в сфере природопользования и экологической безопасности: несанкционированные свалки, браконьерство.

Общественным инспектором может стать гражданин РФ , достигший 18 лет, желающий оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.

Дмитрий Пеньков добавил, что на базе департамента лесного хозяйства Ярославской области уже работают 60 лесных дружинников, которые вместе с инспекторами осуществляют патрулирование и оказывают помощь в профилактической работе с населением.

В департаменте создана профильная комиссия, которая принимает решения о присвоении статуса общественного инспектора. Его полномочия будет подтверждать специальное удостоверение.

Подробная информация о подаче заявления размещена здесь.

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