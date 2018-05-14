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Жители региона могут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды
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Жители региона могут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
14 мая начался прием заявлений от жителей региона на присвоение статуса общественного инспектора по охране окружающей среды.
— В Год волонтера в регионе активно развивается институт общественных помощников экологического направления, — отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Его работа становится ощутимой помощью для наших специалистов. Взаимодействие с общественностью позволяет более оперативно и эффективно выполнять природоохранные мероприятия, а также выявлять правонарушения в сфере природопользования и экологической безопасности: несанкционированные свалки, браконьерство.
Общественным инспектором может стать гражданин РФ, достигший 18 лет, желающий оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.
Дмитрий Пеньков добавил, что на базе департамента лесного хозяйства Ярославской области уже работают 60 лесных дружинников, которые вместе с инспекторами осуществляют патрулирование и оказывают помощь в профилактической работе с населением.
В департаменте создана профильная комиссия, которая принимает решения о присвоении статуса общественного инспектора. Его полномочия будет подтверждать специальное удостоверение.
Подробная информация о подаче заявления размещена здесь.
Справка
Организация деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды ведется департаментом в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 июля 2017 года №403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды», вступившим в силу 5 марта 2018 года.
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