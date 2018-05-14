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Волонтеры благоустроили экологическую тропу в заповеднике «Курильский»
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Волонтеры благоустроили экологическую тропу в заповеднике «Курильский» 

РИА Новости 3 часа назад
Волонтеры выровняли и укрепили столбики с информационными табличками вдоль маршрута, расчистили тропу от поваленных деревьев, восстановили просевший во время зимы мост через ручей. Помимо этого добровольцы очистили территорию от накопившегося мусора, отремонтировали и покрыли олифой скамейки и провели косметический ремонт дверей в раздевалках на источниках.
Сотрудники особо охраняемой природной территории подготовились к приезду энтузиастов: провели очистку от завалов, а также подготовили материалы для укрепления столбиков и мостика.
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