Заказнику «Малые Курилы» исполнилось 35 лет

Первой федеральной особо охраняемой природной территории Сахалинской области 13 мая исполнилось 35 лет. Площадь заказника "Малые Курилы" — более 67 тыс. гектаров.

Территория ООПТ включает большую часть острова Шикотан и остальные острова Малой Курильской гряды с прилегающей к ним акваторией, за исключением островов Демина и Осколки, сообщается на портале "Заповедная Россия".