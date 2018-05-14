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Заказнику «Малые Курилы» исполнилось 35 лет
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Заказнику «Малые Курилы» исполнилось 35 лет 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первой федеральной особо охраняемой природной территории Сахалинской области 13 мая исполнилось 35 лет. Площадь заказника "Малые Курилы" — более 67 тыс. гектаров.
Территория ООПТ включает большую часть острова Шикотан и остальные острова Малой Курильской гряды с прилегающей к ним акваторией, за исключением островов Демина и Осколки, сообщается на портале "Заповедная Россия".
Заказник выполняет задачи сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, обеспечения благоприятных условий воспроизводства ценных в хозяйственном и научном отношениях видов, прежде всего морских, а также условий их обитания. Всего здесь обитает более 1500 видов животных и 1115 видов растений, из которых в Красные книги РФ и Сахалинской области занесены 82 вида животных и 62 вида растений.
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