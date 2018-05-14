Где в Рязанской области расположены полигоны ТБО?

Где в Рязанской области расположены полигоны по сбору и утилизации твердых бытовых отходов?

В «Схеме потоков отходов» представлена информация о зоне деятельности существующих и планируемых объектов обращения с отходами по состоянию на 2017 год и на период до 2027 года. После указанного периода планируются существенные и изменения в сфере обращения с отходами на территории Рязанской области, и они будут отражены в данной схеме дополнительно.

В ходе разработки территориальной схемы обращения с отходами была собрана информация по 2 545 контейнерным площадкам и 6 164 расположенным на них контейнерам.

С более полной схемой размещения отходов на полигонах Рязанской области можно ознакомиться здесь.

Какие планы?

На территории Рязанской области предлагается установить одну зону деятельности регионального оператора.