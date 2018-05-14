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Где в Рязанской области расположены полигоны ТБО?
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Где в Рязанской области расположены полигоны ТБО? 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Где в Рязанской области расположены полигоны по сбору и утилизации твердых бытовых отходов?
В «Схеме потоков отходов» представлена информация о зоне деятельности существующих и планируемых объектов обращения с отходами по состоянию на 2017 год и на период до 2027 года. После указанного периода планируются существенные и изменения в сфере обращения с отходами на территории Рязанской области, и они будут отражены в данной схеме дополнительно.
В ходе разработки территориальной схемы обращения с отходами была собрана информация по 2 545 контейнерным площадкам и 6 164 расположенным на них контейнерам.
С более полной схемой размещения отходов на полигонах Рязанской области можно ознакомиться здесь.
Какие планы?
На территории Рязанской области предлагается установить одну зону деятельности регионального оператора.
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