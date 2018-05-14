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Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» готовятся к экспедиции на Новую Землю
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Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» готовятся к экспедиции на Новую Землю 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам экспедиций будет пополнена база данных мониторинга ключевых видов морских млекопитающих, будут собраны материалы о геологии островов Земли Франца-Иосифа, данные для оценки влияния климатических изменений на арктические экосистемы, а также данные о наличии химических загрязняющих веществ в живых организмах, обитающих на территории нацпарка.
В экспедициях будет задействовано более 20 сотрудников «Русской Арктики», а также специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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