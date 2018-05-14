Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» готовятся к экспедиции на Новую Землю

По итогам экспедиций будет пополнена база данных мониторинга ключевых видов морских млекопитающих, будут собраны материалы о геологии островов Земли Франца-Иосифа, данные для оценки влияния климатических изменений на арктические экосистемы, а также данные о наличии химических загрязняющих веществ в живых организмах, обитающих на территории нацпарка.