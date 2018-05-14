Россельхознадзор проверит размещение отходов животноводства в Ермаково

Управление Россельхознадзора по Калининградской области направило в прокуратуру региона материалы для проведения внеплановой проверки по факту размещения отходов животноводства в посёлке Ермаково Правдинского городского округа. Ранее активисты «Зелёного фронта» обнаружили, что там на землях сельскохозяйственного назначения складируют навоз.

Как сообщили в ведомстве, специалисты Россельхознадзора выехали на место и подтвердили информацию экологов.

«Жители Ермаково неоднократно обращались к нам в связи с планами строительства крупного свинокомплекса и выражали опасения, что после размещения на комплексе поголовья свиней в посёлке начнутся проблемы со складированием отходов и загрязнением атмосферного воздуха. Кроме того, мы считаем, что в настоящее время на комплексе «Правдинское Свино Производство-2» поголовье содержится незаконно, так как объект не принят в эксплуатацию решением Государственной комиссии», — сказал председатель КРО МОО «Зеленый Фронт» Олег Иванов

В регионе началось строительство крупного свинокомплекса