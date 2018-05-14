Более 80 тонн мусора вывезли с прибрежной зоны Темерника в Ростове

Согласно информации из официальных источников, субботник по уборке от мусора с берегов Темерника состоялся в донской столице в рамках Всероссийской акции «Вода России».

Его участниками стали около 150 человек. Местом проведения мероприятия выбрали прибрежную защитную полосу реки на участке от моста Вавилова по улице Волоколамской в Октябрьском районе города.

Напомним, в 2017 году утверждена пятилетняя дорожная карта мероприятий по реабилитации реки Темерник с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка.

Запланированы мероприятия экологического надзора, государственного мониторинга, строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, а также капремонт гидротехнических сооружений.