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На Ставрополье организуют благотворительный сбор отходов из пластика
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На Ставрополье организуют благотворительный сбор отходов из пластика 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Общественники из краевого ОНФ, а также представители министерства ЖКХ, Росприроднадзора, регионального оператора провели экологический рейд, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.
Они проверили, как ведётся работа по сбору и утилизации пластика.
В Ставрополе недавно организовали 200 пунктов для сбора таких отходов.
Их отвозят на полигон, находящийся неподалёку от хутора Верхнерусского.
Там бутылки измельчают, а крошку используют для производства вёдер, контейнеров и других ёмкостей.
В министерстве ЖКХ края одобрили инициативу общественников о благотворительном сборе пластика.
Ранее сообщалось, что в ближайшие полгода заработают ещё два мусороперерабатывающих завода.
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