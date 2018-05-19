На Ставрополье организуют благотворительный сбор отходов из пластика

Общественники из краевого ОНФ, а также представители министерства ЖКХ, Росприроднадзора, регионального оператора провели экологический рейд, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Они проверили, как ведётся работа по сбору и утилизации пластика.

Ставрополе недавно организовали 200 пунктов для сбора таких отходов.

Их отвозят на полигон, находящийся неподалёку от хутора Верхнерусского.

Там бутылки измельчают, а крошку используют для производства вёдер, контейнеров и других ёмкостей.

В министерстве ЖКХ края одобрили инициативу общественников о благотворительном сборе пластика.

Ранее сообщалось, что в ближайшие полгода заработают ещё два мусороперерабатывающих завода.