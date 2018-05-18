300 батареек и три контейнера отсортированного мусора собрали вологжане — участники экоакции ОНФ

Экологическая акция, призванная обратить внимание горожан на важность раздельного сбора мусора, прошла в Вологде . Сбор был объявлен в сквере у ДКЖ. Кто-то из местных жителей приносил отсортированный мусор из дома, а вот ученики школы № 5 решили провести субботник. Все собранные отходы рассортировали.

«Все разложили по разным мешкам: стекло, бумагу, пластик, металлический мусор. Мы считаем, что такой подход — самый правильный, это забота об экологии. Важно не просто убрать мусор и потом отправить его на свалку, а потратить чуть больше времени — рассортировать и отправить на переработку», — рассказала ученица школы № 5 Анастасия Черкас.

«К нашей акции присоединились и местные жители, и ученики близлежащих школ, студенты техникума, воспитанники детского дома. Помимо мусора, мы принимаем макулатуру и отработанные батарейки», — рассказал активист ОНФ Егор Дудников.

В общей сложности удалось собрать 140 кг макулатуры, больше 30 мешков пластика, стекла и металлических отходов и 300 батареек — три полных контейнера, которые предоставила компания «Вторресурсы» . Все собранные отходы вывезли на полигон в Пасынково, а оттуда отправят на переработку. А значит, вместо вреда экологии мусор обретет вторую жизнь.

Самым активным защитникам природы — тем, кто не поленился и собрал больше всего сырья, вручили подарки. А марафон экологических акций ОНФ продолжит экоквест «МолодоЗелено» — 23 мая в Кремлевском саду. Вологжан ждут конкурсы и интерактивные площадки, начало в 16.00.