Ещё
Шесть новых природных заказников появятся в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На территории Подмосковья появятся шесть новых особо охраняемых территорий 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Сайт Минэкологии МО
Общая площадь заповедников превысит восемь тысяч гектаров.
Шесть новых особо охраняемых природных территорий появится в Московской области, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Объекты расположены в пяти муниципалитетах.
Так, в Талдомском районе появится два заказника — «Дубравна» и «Темповский».
В Щелковском районе организуют заказник «Душоновские болота». Также здесь расположен памятник природы «Никольская лесная дача».
В Раменском районе создадут памятник природы «Баулинский лес». На территории Домодедово и Ленинского района расположен «Природно-исторический комплекс Горьковский», где представлены различные виды деревьев.
Вечерняя Москва: последние новости
Биологи Мосприроды наткнулись на щуку в столичном водоеме Метеорологи прогнозируют июньское тепло на выходные Врачи диагностировали рак у Бориса Клюева
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева375
«И что с этим Крымом делать?»220
В Москве жестоко избили белорусскую певицу230
Разгоряченных москвичей остудит гроза2
ЕС расширил санкции против России44
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
03:35
Украина наказала Сурганову
Украина Шоу-бизнес
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение