Шесть новых природных заказников появятся в Подмосковье

Общая площадь заповедников превысит восемь тысяч гектаров.
Шесть новых особо охраняемых природных территорий появится в Московской области, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Объекты расположены в пяти муниципалитетах.
Так, в Талдомском районе появится два заказника — «Дубравна» и «Темповский».
В Щелковском районе организуют заказник «Душоновские болота». Также здесь расположен памятник природы «Никольская лесная дача».
В Раменском районе создадут памятник природы «Баулинский лес». На территории Домодедово и Ленинского района расположен «Природно-исторический комплекс Горьковский», где представлены различные виды деревьев.