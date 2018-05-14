Шесть новых природных заказников появятся в Подмосковье

На территории Подмосковья появятся шесть новых особо охраняемых территорий

Общая площадь заповедников превысит восемь тысяч гектаров.

Шесть новых особо охраняемых природных территорий появится в Московской области , сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Объекты расположены в пяти муниципалитетах.

Так, в Талдомском районе появится два заказника — «Дубравна» и «Темповский».

В Щелковском районе организуют заказник «Душоновские болота». Также здесь расположен памятник природы «Никольская лесная дача».