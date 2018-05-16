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ОНФ предложил администрации Орла убрать мусор
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ОНФ предложил администрации Орла убрать мусор 

РИА 57 16 мая 2018
Фото: РИА 57
Представители общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением принять меры для уборки мусора на контейнерных площадках в Советском, Железнодорожном и Заводском районах, указано на странице «фронтовиков».
«Причиной сложившейся ситуации стало скопление мусора в связи с наступлением сезона уборки гражданами вблизи своих домов. Поэтому активисты ОНФ предлагают администрации Орла изменить график вывоза, увеличив частоту работы мусоровозов», — указано в сообщении.
В качестве иллюстрации приведены не только контейнерные площадки, но и общественные территории. Так, за Орловской станцией юных натуралистов по улице Автовокзальная ветки и палки, черные мешки с отходами. Еще большая куча у забора со стороны Комсомольской. И таких «картинок» в Орле множество.
Накануне депутат горсовета Тимур Нерушев указал, что не вывезен мусор, собранный после субботника в парке Ботаника 28 апреля. Хотя подрядная организация, согласно положениям контракта, должна проводить эту работу два раза в неделю, черные мешки в середине мая все еще на месте.
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Сообщение ОНФ предложил администрации Орла убрать мусор появились сначала на РИА 57.
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