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Россиян наказали за защиту сибирского леса от китайцев
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Россиян наказали за защиту сибирского леса от китайцев 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Суд в Улан-Удэ оштрафовал нескольких участников митинга против передачи леса в аренду китайцам, сообщает «Тайга. Инфо» со ссылкой на решение суда.
Организатора мероприятия приговорили к 20 тысячам рублей штрафа, остальных — от пятиста до тысячи рублей.
Акция протеста прошла в Улан-Удэ в понедельник, 14 мая. Собравшиеся держали в руках плакаты «Не трогайте наш лес», «За Байкал, за Родину» и «Прекратите варварскую вырубку леса». Было задержано 11 человек. На всех составили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), а на организатора — по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).
По информации «ОВД-Инфо», при задержании полицейские избили нескольких активистов, одну женщину отправили в больницу.
Участники акции протестовали против прихода в регион представителей китайского лесного и лесоперерабатывающего бизнеса, которые собирается арендовать сибирский лес на 49 лет. Соответствующее соглашение было достигнуто между китайскими инвесторами и главой Бурятии Алексеем Цыденовым в июне прошлого года. Согласно проекту, компания с собственником из Китая «МТК-Дженькей» будет заготавливать и перерабатывать на территории страны лиственницу, которая «не востребована на внутреннем и внешнем рынках». Произведенные пиломатериалы, брус, щепу и прочую продукцию будут увозить в КНР.
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