Россиян наказали за защиту сибирского леса от китайцев

Суд в Улан-Удэ оштрафовал нескольких участников митинга против передачи леса в аренду китайцам, сообщает «Тайга. Инфо» со ссылкой на решение суда.

Организатора мероприятия приговорили к 20 тысячам рублей штрафа, остальных — от пятиста до тысячи рублей.

Акция протеста прошла в Улан-Удэ в понедельник, 14 мая. Собравшиеся держали в руках плакаты «Не трогайте наш лес», «За Байкал, за Родину» и «Прекратите варварскую вырубку леса». Было задержано 11 человек. На всех составили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), а на организатора — по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).

По информации «ОВД-Инфо», при задержании полицейские избили нескольких активистов, одну женщину отправили в больницу.