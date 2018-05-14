Ещё
В России установлены правила проведения работ по ликвидации накопленного вреда экологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России установлены правила проведения работ по ликвидации накопленного вреда экологии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство установило Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 14 мая.
Документом, в частности, установлено, что проведение работ включает в себя организацию необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда; согласование и утверждение проекта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.
Постановлением также утверждены требования к содержанию проекта работ, а также сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда экологии и механизм осуществления контроля за их выполнением.
Парламентская газета: последние новости
Каким будет штраф за недостоверную экологическую информацию? Мурманск избавят от мусорной свалки В России появятся экотехнопарки для отходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян366
«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2»14
Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку50
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену78
Рубль падает — на границе становится тише88
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение