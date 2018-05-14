В России установлены правила проведения работ по ликвидации накопленного вреда экологии

Правительство установило Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 14 мая.

Документом, в частности, установлено, что проведение работ включает в себя организацию необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда; согласование и утверждение проекта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

Постановлением также утверждены требования к содержанию проекта работ, а также сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда экологии и механизм осуществления контроля за их выполнением.