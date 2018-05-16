«Да» впечатлениям и «нет» вещам. Как живет семья с нулевыми отходами

Беа Джонсон, пожалуй, единственная в мире женщина, которая не мусорит. Все, что остается от жизнедеятельности её семьи, — одна маленькая баночка с отходами в год. То, что совсем нельзя переработать. У Беа — тысячи поклонников «зировейстеров» (от англ. чero waste — «ноль отходов»). Со своими лекциями о жизни без отходов она ездит по всему миру. Впервые по приглашению Гринпис Беа Джонсон побывала в Санкт-Петербурге Москве . Корреспондент «АиФ-Казань» побывал на лекции и узнал, куда Беа девает свои волосы, почему не носит драгоценности и как, собственно, избавляется от мусора. Некоторые её идеи кажутся радикальными, но многому у нее можно и поучиться.

Отказалась и не пожалела

К идее безотходной жизни Беа Джонсон пришла в 2006 году.

«Мы въехали в новый дом, где было место только для самого необходимого. И поняли: когда вы живете с меньшим количеством вещей, у вас появляется больше времени на семью и на прогулки, а еще на вопросы сохранения окружающей среды», — рассказывает она. Сама Беа придерживается пяти простых правил: откажись, сократи, используй еще раз, переработай, «закомпостируй».

«Мы научились говорить нет пластику и пакетам, пробникам. Общество потребления вынуждает нас покупать много товаров. Даже бесплатная ручка на пресс-конференции создает возможность произвести новый продукт (считай, будущий мусор). Мы отказались от рекламных листовок, от еды в аэропорту и визитных карточек», — говорит Джонсон. Её дом — образец минимализма, более того — семья сдает его на время собственных каникул, чтобы не простаивал. В нем есть только тот минимум техники, который необходим в быту. Оказалось, что того 20% вещей, которые семья перевезла в новый дом, вполне достаточно для жизни. Остальное можно продать или обменять.

Семья одевается в сэконд-хенде, а если одежда или обувь портится, то сдает ее на последующую переработку. У самой Беа (благо, живет она в Калифорнии) два платья и две юбки и несколько комплектов одежды, которую она комбинирует. Даже на лекции она выступала в туфлях, которые также купила на барахолке за 5 долларов. «Обычно люди используют всего 20% гардероба», — говорит она. Вместо косметики она использует жженый миндаль, масло и пчелиный воск — то, что можно использовать как еду. Тушь собственного производства не вызывает воспаления на глазах. Хотя признается, полностью от достижений косметической промышленности не отказывается — замены им нет.

«Благодаря такому образу жизни мы смогли избежать токсичных продуктов. При уборке я использую только уксус», — делится она.

Муж и двое сыновей точат имеющуюся бритву, чтобы не пользоваться одноразовой. Они чистят зубы содой и исключительно деревянной зубной щёткой, которую потом можно выбросить в компост. В их гараже хранится лишь спортинвентарь, которым семья пользуется в повседневной жизни. «Набор для гольфа мы отдали другу-гольфисту и теперь он пылится у него в гараже», — смеется Джонсон. Сама Беа отращивает волосы, стрижет их и отдает на парики для детей, больных раком.

Семья говорит «нет» пластику и пластиковым пакетам. «Пластик не только токсичен на свалке, но и когда мы его используем. „Нет“ — пластику, „да“ — картону, бумаге, бамбуку и стеклу», — рассказывает экоактивист.

Не бери лишнего

За покупками семья ходит с тремя холщовыми сумками и собственными баночками, куда пересыпают крупы и другие сыпучие продукты. Яйца без упаковки покупают у фермеров. Когда берешь продукты на развес, из их цены вычитывается упаковка (примерно 15%), рассказывает об американском опыте Беа Джонсон. Она приятно удивлена тем, что в России много товаров можно приобрести без упаковки. Кстати, к ее приезду в Москве открылся магазин, где продают еду на развес. Хозяева пошли на это, вдохновившись принципом «Ноль отходов». А еще Беа создала сайт, где все желающие могут отметить места на планете, где продают еду без упаковки.

Используйте повторно или переработайте

Все одноразовые продукты используйте многоразово, советует Джонсон. Фольгу и пищевую пленку она заменила на стеклянные банки, бумажные салфетки — на тканевые. В школу ее дети берут с собой ланч в виде «фурошики» (ткань, которая используется для сворачивания и переноски предметов). Семья не отправляет еду на помойку, а доедает. В бутылках из-под лимонада хранит вино. Беа Джонсон умудрилась даже найти вещи с пожизненной гарантией. Это не только чемоданы, но даже носки. Старые кроссовки она относит в «Найк», а фирма отправляет их на производство покрытия для баскетбольных площадок.

Только то, что мы не можем повторно использовать, мы отправляем на переработку, — подчеркивает она: «Наша цель — переработать меньше, а не больше. У нас дома стоит специальная корзина, в которой хранятся вещи, которые отправляются на переработку».

Остатки еды отправляются в компост, а часть фруктов семья съедает просто вместе с кожурой. «Так мы получаем больше витаминов», — объясняет женщина.

Меньше вещей — меньше мыслей

Конечно, такой образ жизни не мог не сказаться на отношениях с окружающими. «Отношения с людьми, которые были привязаны к большим домам, вещам и гаджетами, закончились. Остались те, кто разделяет наш образ жизни», — говорит Беа. По ее словам, дети выросли с этим пониманием. Свое «Лего» они продали, чтобы купить что-то новое. Так они осознают, что у вещей есть некоторая ценность.

Беа не покупает лишних продуктов, чтобы не выбрасывать их потом за ненадобностью, не носит драгоценности за исключением пары сережек и обручального кольца. Чем меньше вещей — тем меньше мыслей о них и больше времени на что-то действительно нужное, говорит она.

Такой экологичный образ жизни позволил их семье сэкономить 40% бюджета, появилось больше возможностей для путешествий и новых впечатлений. Их семья в прошлом году побывала в 20 странах (разумеется, никаких сувениров из своих поездок Джонсоны не привозят). На сэкономленное семья установила на доме солнечные панели для производства электроэнергии.

«Но самое главное — простая жизнь. Принцип «Ноль отходов» должен упрощать вашу жизнь, чтобы в них осталось место впечатлениям, а не вещам. Мы просто живем, а не имеем что-то», — заключает она.

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Публикация от Bea Johnson (@zerowastehome) 3 Май 2018 в 11:00 PDT