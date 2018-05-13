В центре Екатеринбурга будут принимать у горожан опасные лампочки и батарейки 

В понедельник, 14 мая, екатеринбуржцы смогут сдать на переработку и утилизацию опасные отходы. Передвижной пункт будет работать с 11:00 до 19:00 у здания администрации Верх-Исетского района на Московской, 27.
Сдать можно ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы, отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерную технику и оргтехнику, автомобильные аккумуляторы.
Как уточняют на предприятии комплексного решения проблем промышленных отходов, которое организует передвижной пункт, батарейки, аккумуляторы и другие опасные отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры.
«Тяжелые металлы, в больших количествах содержащиеся в таких отходах, опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Подсчитано, что одна батарейка, попавшая в бытовой мусор, способна загрязнить около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды», — отмечают там.
Еще раз передвижной пункт будет работать 23 мая с 08:00 до 16:00 там же, на Московской, 27.
Мы рассказывали, что в Екатеринбурге делают с использованными энергосберегающими лампочками и ртутными градусниками. Сначала их обезвреживают, потом разбирают на части, что-то идет на переработку, что-то уничтожается.