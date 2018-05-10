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Дело по отравлению детей в районе полигона «Ядрово» передано из СКР в полицию
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Дело по отравлению детей в районе полигона «Ядрово» передано из СКР в полицию 

BFM.RU 10 мая 2018
Проверкой по факту отравления детей в районе свалки «Ядрово» займется полиция. Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, материалы дела по возможному выбросу сероводорода переданы из Следственного комитета в полицию.
21 марта 77 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным местных властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с полигона бытовых отходов «Ядрово». Врачи позднее опровергли эту версию.
Изначально по данному факту проверку проводил следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений людей в Волоколамске. Для решения проблемы неприятного запаха со свалки власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части свалки. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, а в перспективе закроют плодородным грунтом, чтобы высадить растения.
На «Ядрово» также возведут очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона должны построить предприятие для переработки органического мусора. Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха.
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