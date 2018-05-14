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Ленинградская область внедряет раздельный сбор мусора
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Ленинградская область внедряет раздельный сбор мусора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года. Это обязательное требование к работе единого регионального оператора по обращению с отходами, подготовительная работа в муниципальных образованиях области уже началась", — говорится в сообщении.
Все полигоны, накапливающие ТБО, будут вынесены за 50-километровую зону от границ Санкт-Петербурга. Кроме того, санитарно-защитная зона, которая нормативно для полигона составляет 1 километр, будет увеличена в 2-3 раза.
Как заявил начальник управления по обращению с отходами администрации Ленинградской области Николай Борисов, «администрацией Ленинградской области категорически не приветствуется технология сжигания отходов и подобные проекты даже не принимаются к рассмотрению».
В частности, после выработки действующей карты ожидается рекультивация полигона «Новый Свет — Эко». Пока администрация полигона продолжает его оснащение системами дегазации для снижения распространения углеродного запаха.
В схеме территориального планирования Ленинградской области зарезервированы две площадки для возможного создания новых полигонов. Они находятся в Кировском и Выборгском районах, где будут готовы принять отходы Санкт-Петербурга после их обязательной сортировки. В настоящее время ведутся изыскания и готовятся проекты объектов размещения.
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