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Воронежцев за раздельный сбор отходов отметили подарками
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Воронежцев за раздельный сбор отходов отметили подарками 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
За три килограмма мусора добросовестный горожанин получал саженец сосны.
Пластик, стекло, алюминий, макулатура и отдельно — крышки. Горожане привозили вторсырье целыми автомобилями. Всего за 3 часа воронежцы сдали полторы тонны мусора. Пластик, к слову, занял целую «Газель». Обменяли они это примерно на 200 саженцев. Были установлены и своеобразные рекорды — самые экологически ответственные жители города сдали 40 килограммов стекла и 55 килограммов макулатуры. Весь собранный мусор волонтеры передадут на перерабатывающие предприятия. Жительница Воронежа Марина Будылина, рассказала, как накопила так много мусора, разделяя его по происхождению: — Мы собирали долгое время разные виды отходов, которые у нас накапливались, и хотим для экологии принести пользу, для нашего города. Дома мы тоже бытовой мусор сортируем. К сожалению, очень жаль, что город не предоставляет возможности выбрасывать этот мусор раздельно, только недавно появились контейнеры для сбора пластика.
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