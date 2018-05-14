Воронежцев за раздельный сбор отходов отметили подарками

За три килограмма мусора добросовестный горожанин получал саженец сосны.

Пластик, стекло, алюминий, макулатура и отдельно — крышки. Горожане привозили вторсырье целыми автомобилями. Всего за 3 часа воронежцы сдали полторы тонны мусора. Пластик, к слову, занял целую «Газель». Обменяли они это примерно на 200 саженцев. Были установлены и своеобразные рекорды — самые экологически ответственные жители города сдали 40 килограммов стекла и 55 килограммов макулатуры. Весь собранный мусор волонтеры передадут на перерабатывающие предприятия. Жительница Воронежа Марина Будылина, рассказала, как накопила так много мусора, разделяя его по происхождению: — Мы собирали долгое время разные виды отходов, которые у нас накапливались, и хотим для экологии принести пользу, для нашего города. Дома мы тоже бытовой мусор сортируем. К сожалению, очень жаль, что город не предоставляет возможности выбрасывать этот мусор раздельно, только недавно появились контейнеры для сбора пластика.