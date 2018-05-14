Благодаря экологическому обмену в Воронеже собрали 1,5 тонны отходов

За три килограмма мусора — саженец сосны. Именно так эко-активисты поддерживали воронежцев на акции по раздельному сбору отходов. Пластик, стекло, алюминий, макулатура и отдельно — крышки. Горожане привозили вторсырье целыми автомобилями. Всего за 3 часа воронежцы сдали 1,5 тонны мусора, пластик, к слову, занял целую «Газель». Обменяли они это примерно на 200 саженцев. Были установлены и своеобразные рекорды — самые экологически ответственные жители города сдали 40 кг стекла и 55 кг макулатуры. Весь собранный мусор волонтёры передадут на перерабатывающие предприятия.

— Мы собирали долгое время разные виды отходов, которые у нас накапливались, и хотим для экологии принести пользу, для нашего города. Дома мы тоже бытовой мусор сортируем. К сожалению, очень жаль, что город не предоставляет возможности выбрасывать этот мусор раздельно, только недавно появились контейнеры для сбора пластика, — рассказала жительница Воронежа Марина Будылина.