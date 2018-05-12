Десятки новосибирцев с мешками вышли собирать мусор с берега Каменки

Днём 12 мая несколько десятков новосибирцев вышли на экологический субботник «Зачистка», чтобы собрать мусор с берега реки Каменка на Адриена Лежена.

«Это стекло, пластик. алюминий, консервная жесть. Мусора очень большое количество. Как минимум два КАМАЗА уже собрали», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» (один из организаторов мероприятия) Анна Верниковская.

По её словам, субботник начался в 11:00 и продлится четыре часа. Всего в акции принимают участие около 70 человек разного возраста, в том числе местные жители — они откликнулись на объявления о субботнике, которые были расклеены по жилмассиву.

«Это экологический субботник, это не просто сбор мусора. Здесь же на месте мы его сортируем, и тот мусор, который можно отправить на переработку, мы разбираем и сразу же отправим. Организован пункт приёма мусора от граждан: это макулатура, батарейки и пластик, который также в дальнейшем отправится на переработку», — сообщила Анна Верниковская.

Волонтёр «Варежки» уточнила, что кроме благотворительного фонда в организации акции приняли участие администрация Дзержинского района и городской департамент энергетики и ЖКХ. Перчатки, мешки для мусора и воду для участников субботника предоставил депутат городского Совета Игорь Салов

«Субботник продлится до 15:00, после этого все участники получат памятные сертификаты, где на обратной стороне сделана экологическая памятка, как собирать и сортировать свои бытовые отходы», — добавила Анна Верниковская.

Двумя неделями ранее необычный субботник прошёл в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило: в нём принимали участие дети с особенностями развития. Волонтёры очистили от мусора территорию зоопарка и вольеры животных — каждому участнику акции досталась своя посильная часть работы.