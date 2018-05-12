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Россияне подписали петицию на запрет вырубки леса у Байкала
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Россияне подписали петицию на запрет вырубки леса у Байкала 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Петицию подписали более 15 тысяч человек.
Петицию с призывом запретить вырубку леса в Закаменском районе в рамках инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей» «Создание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия» создали на сайте Change.org.
Открытое обращение под хештегом #СохранимПриродуВместе о сохранении лесов Закаменского района написали жители Закаменского района Республики Бурятия.
«Мы поставлены перед фактом о том, что во 2-3 квартале 2018 года в нашем районе начинается реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 07.03.2018 г. № 708, с ежегодным объемом заготовки древесины 236,7 тыс. куб. м. … Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Закаменского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу общую проблему», — говорится в тексте.
Местные жители считают, что планы по вырубке леса в Закаменском районе Республики Бурятия противоречат программе охраны и защиты Байкала. Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Петицию подписали более 15 тысяч человек.
Накануне сообщалось, что в столице Бурятии запланирован народный сход возле здания республиканского парламента по поводу вырубки леса в Закаменском районе. Создана специальная группа в социальной сети, где среди возможных участников мероприятия значится более 300 человек.
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