Россияне подписали петицию на запрет вырубки леса у Байкала

Петицию подписали более 15 тысяч человек.

Петицию с призывом запретить вырубку леса в Закаменском районе в рамках инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей» «Создание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия » создали на сайте Change.org.

Открытое обращение под хештегом #СохранимПриродуВместе о сохранении лесов Закаменского района написали жители Закаменского района Республики Бурятия.

«Мы поставлены перед фактом о том, что во 2-3 квартале 2018 года в нашем районе начинается реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 07.03.2018 г. № 708, с ежегодным объемом заготовки древесины 236,7 тыс. куб. м. … Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Закаменского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу общую проблему», — говорится в тексте.

Местные жители считают, что планы по вырубке леса в Закаменском районе Республики Бурятия противоречат программе охраны и защиты Байкала. Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Петицию подписали более 15 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что в столице Бурятии запланирован народный сход возле здания республиканского парламента по поводу вырубки леса в Закаменском районе. Создана специальная группа в социальной сети, где среди возможных участников мероприятия значится более 300 человек.