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Пластическая операция. Одноразовую посуду планируют обложить экосбором
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Пластическая операция. Одноразовую посуду планируют обложить экосбором 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В 2019 году в России планируют ввести экологический сбор на пластиковую одноразовую посуду и аналогичные товары.
Об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, участвуя во всероссийской акции «Чистый берег» в Ленинградской области.
По его словам, люди приобретают одноразовые мангалы и посуду, едут с ними отдыхать на природу и зачастую там же их бросают. В этом может убедиться любой житель — различным пластиком в России, не только одноразовой посудой, завалены берега рек, леса и парки.
Как рассказала «Российской газете» руководитель движения ЭКА Татьяна Честина, у пластика очень длительный срок разложения, по разным оценкам, он достигает 100 и более лет. Даже добираясь до свалки, товары из пластика наносят большой вред окружающей среде и здоровью человека. Попав на свалку, пластик со временем распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву и воду, а уже через воду или пищу вредные элементы попадают в организм человека.
Для решения проблемы пластикового загрязнения необходимо в первую очередь предпринимать меры по сокращению образования отходов (согласно новой редакции закона об отходах), чтобы вместо одноразового пластика в обиход входили многоразовые изделия. Например, стеклянная посуда или посуда из пластика многоразового использования, вместо пластиковых пакетов — бумажные, а также холщовые сумки. Некоторые компании, сознавая свою социальную ответственность, уже выстраивают свою деятельность исходя из этих принципов, которые в западных странах давно стали нормой.
Экологический сбор отчасти сможет решить эту проблему только в случае выстраивания полностью прозрачной системы его использования для этих целей. Сейчас пластик стоит копейки, именно поэтому он пользуется такой популярностью. Если в стоимость, например, одноразовой посуды будут закладывать средства на преодоление наносимого ущерба — на организацию раздельного сбора, переработку, то он подорожает, и крупным компаниям — от сетей фастфуда до авиакомпаний — станет выгоднее использовать многоразовую посуду.
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